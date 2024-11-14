Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Antalya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinde tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine 3 farklı operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda, 38 senet, 9 sözleşme, 2 silah, 3 şarjör, 19 fişek, bir ajanda ve 2 not kağıdına el konuldu.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.

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