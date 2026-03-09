Antalya'da düzensiz göçmen faciası. 14 göçmenin cesedi bulundu

Antalya açıklarında 14 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saat 02.24'te Finike ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu, yüksek süratli bir lastik botun tespit edilmesi üzerine olay mahalline 2 bot sevk edildiği belirtildi.

SÜRATLE KAÇMAYA ÇALIŞIP ROTASINI SAHİL GÜVENLİĞİN ÜZERİNE KIRDI

Fiber karinalı lastik botun yakalanması amacıyla görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından yapılan görsel ve sesli uyarı/ikazlara rağmen yüksek süratle kaçmaya devam eden düzensiz göçmen botunun saat 05.09'da rotasını aniden Sahil Güvenlik Botunun (TCSG-9) üzerine kırdığı vurgulandı.