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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Vali Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, Sorgun mevkisi yakınlarında 3 kişinin bulunduğu sivil eğitim uçağının düştüğünü söyledi.



"Sivil eğitim uçağı Sorgun mevkisinde, Manavgat Stadyumu yakınlarında düştü." diyen Karaloğlu, kırmızı kodla çağrı yapılan sağlık ekiplerinin yaralılara ulaştığını belirtti.



Gerekli tüm çalışmaların yapıldığını bildiren Karaloğlu, "Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak." ifadelerini kullandı.



Olay yerinde hayatını kaybeden uçağın pilotu emekli Yüzbaşı Levent Arslan'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



BİR YARALI HASTANEDE ÖLDÜ



Düşen uçaktan yaralı çıkarılan iki kişiden İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen de kaldırıldığı aynı hastanede kurtarılamadı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Devrim Gün'ün ise tedavisi sürüyor.



Öte yandan uçağın havalandıktan kısa süre sonra yaklaşık bir kilometre uzaktaki karpuz tarlasına düştüğü tespit edildi.



Bu arada, aynı bölgede 30 Ekim 2018'de eğitim uçağı düşmüş, pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı ölmüştü.



ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



Hayatını kaybeden kişinin eğitim uçağının pilotu emekli Yüzbaşı Levent Arslan, yaralananların ise İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri Ataberk Gökmen ve Devrim Gün olduğu belirlendi.



Uçağın havalandıktan kısa süre sonra yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki karpuz tarlasına düştüğü tespit edildi.



Bu arada, aynı bölgede 30 Ekim 2018'de de eğitim uçağı düşmüş, pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı ölmüştü.