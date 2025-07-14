Antalya'da Elif için kurtarma operasyonu: 30 metreden düştü

Antalya'da arkadaşlarıyla birlikte falezlerde manzara izleyen Elif A.Y. isimli çocuk, yaklaşık 30 metre yüksekten kayalıklara düştü.

Antalya'da Elif için kurtarma operasyonu: 30 metreden düştü

'da 15 yaşındaki bir kız çocuğu, falezlerden kayalıklara düştü.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan falezlerde meydana geldi.

Arkadaşlarıyla falezler üzerine çıkarak manzara izleyen Elif A.Y., bir süre sonra dengesini kaybedip, 30 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

İhbarla olay yerine polis, sağlık ve ekipleri sevk edildi. Falezlerin alt kısmında hareketsiz görülen Elif A.Y.'ye ulaşmak için itfaiye ekipleri halatlı sistemi kurdu.

Antalya'da Elif için kurtarma operasyonu: 30 metreden düştü - 1 Tedaviye alınan çocuğun bacağının kırıldığı öğrenildi

SOL BACAĞINDA KIRIK VAR

Yaklaşık bir saat süren zorlu çalışmanın ardından ekipler, Elif'i bulunduğu yerden sedyeyle yukarı çıkardı.

Elif'in sol bacağının kırıldığı belirlendi.

Ambulansa alınan Elif, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif A.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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