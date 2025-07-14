Antalya'da Elif için kurtarma operasyonu: 30 metreden düştü
Antalya'da arkadaşlarıyla birlikte falezlerde manzara izleyen Elif A.Y. isimli çocuk, yaklaşık 30 metre yüksekten kayalıklara düştü.
Antalya'da 15 yaşındaki bir kız çocuğu, falezlerden kayalıklara düştü.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan falezlerde meydana geldi.
Arkadaşlarıyla falezler üzerine çıkarak manzara izleyen Elif A.Y., bir süre sonra dengesini kaybedip, 30 metre yükseklikten kayalıklara düştü.
İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Falezlerin alt kısmında hareketsiz görülen Elif A.Y.'ye ulaşmak için itfaiye ekipleri halatlı kurtarma sistemi kurdu.
SOL BACAĞINDA KIRIK VAR
Yaklaşık bir saat süren zorlu çalışmanın ardından ekipler, Elif'i bulunduğu yerden sedyeyle yukarı çıkardı.
Elif'in sol bacağının kırıldığı belirlendi.
Ambulansa alınan Elif, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif A.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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