Antalya'da Elif için kurtarma operasyonu: 30 metreden düştü

Antalya'da 15 yaşındaki bir kız çocuğu, falezlerden kayalıklara düştü.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan falezlerde meydana geldi.

Arkadaşlarıyla falezler üzerine çıkarak manzara izleyen Elif A.Y., bir süre sonra dengesini kaybedip, 30 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Falezlerin alt kısmında hareketsiz görülen Elif A.Y.'ye ulaşmak için itfaiye ekipleri halatlı kurtarma sistemi kurdu.