Antalya'da emekli öğretmenin şüpheli ölümü

Antalya'da daireden yoğun koku gelmesi üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, emekli öğretmen Niyazi Yerli'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Antalya'da emekli öğretmenin şüpheli ölümü
Antalya'da emekli öğretmenin şüpheli ölümü - 1

'da emekli bir öğretmen, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde yer alan 5 katlı sitenin 3'üncü katındaki dairesinde ölü bulundu.

Saat 10.30 sıralarında bina sakinleri apartman içerisinden yoğun koku gelmesi üzerine durumu yöneticiye bildirdi. Yönetici, kokunun 3'üncü katta yaşayan Niyazi Yerli'nin olduğu daireden geldiğini belirledi.

Yerli'ye ulaşamayan site yöneticisi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede adrese gelen ekipler, çilingir çağırdı. Adrese gelen çilingir kapıyı açınca sağlık ve polis ekipleri içeriye girdi.

CESEDİN ALTINDA KABLO GÖRÜLÜNCE AKIM KESİLDİ

Evin salonunda yüz üstü hareketsiz görülen ve yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği üzerinde durulan Yerli'nin altında kablo olduğunu gören ekipler, tedbir amaçlı site görevlisinden dairenin elektriğinin kesilmesini istedi.

Akımın kapatılmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, Niyazi Yerli'nin kolunda tansiyon aleti olduğunu belirledi.

Ekiplerin incelemesinin ardından Niyazi Yerli'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Niyazi Yerli'nin emekli Almanca öğretmeni olduğu ve tek başına yaşadığı belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Klima ustalarının ücretlerinde artış: Günlük 5 bin TL kazanç!

TÜRKİYE HABERLERİ

Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Son depremler 26 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler 26 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Kedi yavrusunu bir evin balkonuna atan kişi gözaltına alındı

Kedi yavrusunu bir evin balkonuna atan kişi gözaltına alındı

Havalar ne zaman serinleceyek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Havalar ne zaman serinleceyek? Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Mersin'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...