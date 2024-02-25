Antalya'da emekli temizlik işçisi denizde ölü bulundu

Antalya'da emekli bir temizlik işçisi denizde ölü bulundu.

Antalya'da emekli temizlik işçisi denizde ölü bulundu

'nın Konyaaltı Sahili'nde denizde kıyafetleriyle hareketsiz haldeki kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

Ekipler, su üzerinde hareketsiz duran kişiyi denizden çıkarıp Yat Limanı'na götürdü. Yat Limanı'na gelen sağlık ekibi, 43 yaşındaki emekli temizlik işçisi Ümit Erikli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Ümit Erikli'nin cansız bedeni, nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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