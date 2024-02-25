Antalya'da emekli temizlik işçisi denizde ölü bulundu

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde denizde kıyafetleriyle hareketsiz haldeki kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.
Ekipler, su üzerinde hareketsiz duran kişiyi denizden çıkarıp Yat Limanı'na götürdü. Yat Limanı'na gelen sağlık ekibi, 43 yaşındaki emekli temizlik işçisi Ümit Erikli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Ümit Erikli'nin cansız bedeni, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Antalya
- Türkiye
- Ölüm