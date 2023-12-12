Antalya'da eş zamanlı narkotik operasyonu başlatıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde çok sayıda polisin katılımıyla narkotik operasyonu başlatıldı.

Antalya'da eş zamanlı narkotik operasyonu başlatıldı

'da havadan ve karadan çok sayıda ekibin katıldığı narkotik başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Kepez'deki çok sayıda mahallede eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Antalya'da eş zamanlı narkotik operasyonu başlatıldı - 1

Narkotik, Özel Harekat, TEM, KOM, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katıldığı operasyonda, belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Antalya'da eş zamanlı narkotik operasyonu başlatıldı - 2

Polis ekipleri, bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirdi.

Havadan da kontrol ve denetimlerin sağlandığı operasyon sürüyor.

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