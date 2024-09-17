Antalya'da eş zamanlı operasyonlar: 130 kişi yakalandı

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "yağma", "kasten yaralama", "tehdit", "görevi yaptırmamak için direnme", "hakaret", "mala zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "şantaj", "zimmet" ve "uyuşturucu ticareti yapma" gibi suçlardan arandıkları ve hüküm giydikleri belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 hükümlü ve 91 şüpheli yakalandı.



Hükümlülerin adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildiği, şüphelilerin ise sorgularının sürdüğü öğrenildi.

