Antalya'da eş zamanlı operasyonlar: 130 kişi yakalandı

Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı.

Antalya'da eş zamanlı operasyonlar: 130 kişi yakalandı
Arşiv

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "hırsızlık", "dolandırıcılık", "yağma", "kasten yaralama", "tehdit", "görevi yaptırmamak için direnme", "hakaret", "mala zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "şantaj", "zimmet" ve "uyuşturucu ticareti yapma" gibi suçlardan arandıkları ve hüküm giydikleri belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 hükümlü ve 91 şüpheli yakalandı.

Hükümlülerin adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildiği, şüphelilerin ise sorgularının sürdüğü öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Özel okul kantinlerinde iki kat zam

TÜRKİYE HABERLERİ

Anayasa’nın 4. maddesi gündem oldu: Anayasa’nın ilk dört maddesi nedir?

Anayasa’nın 4. maddesi gündem oldu: Anayasa’nın ilk dört maddesi nedir?

Ormana terk edilen bebekle ilgili 2 gözaltı

Ormana terk edilen bebekle ilgili 2 gözaltı

Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ/PDY üyesi ile 4 organizatör yakalandı

Yunan adalarına kaçmaya çalışan 11 FETÖ/PDY üyesi ile 4 organizatör yakalandı

Karşıyaka'nın eski belediye başkanı Nevzat Çobanoğlu hayatını kaybetti (Nevzat Çobanoğlu kimdir?)

Karşıyaka'nın eski belediye başkanı Nevzat Çobanoğlu hayatını kaybetti (Nevzat Çobanoğlu kimdir?)

İYİ Parti'den Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı

İYİ Parti'den Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı

MHP'den anayasa açıklaması: Başlatılmak istenen tartışma boş ve beyhudedir

MHP'den anayasa açıklaması: Başlatılmak istenen tartışma boş ve beyhudedir

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...