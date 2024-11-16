Antalya'da eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

Dikmen Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet U, gece yarısı evinin bahçesinde eşi Hülya U'ya tüfekle ateş açtı.



Mehmet U, daha sonra evin içine giderek tabancayla intihar etti.



Silah sesinin duyulması üzerine çiftin çocukları ve komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, Hülya U'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı olarak Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet U. kurtarılamadı.



Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından cenazeler toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gönderildi.



Adli Tıp Kurumu'na cenazeleri almaya gelen çiftin oğlu Barış U, gazetecilere, babasının hırsız sanarak annesini vurduğunu ileri sürdü.



Babasının gece duyduğu ses nedeniyle seraya hırsız girdiğini sanarak av tüfeğiyle kontrol amaçlı dışarı çıktığını iddia eden Barış U, "Bu sırada yatakta babamı göremeyen annem de dışarı çıkıyor. Babam karanlıkta annemin olduğunu bilmeyerek hırsız diye ateş ediyor. Daha sonrada ağabeyimi telefonla arayıp birini vurduğunu söylüyor. Annemi yanlışlıkla vurduğu anlayınca vicdan azabından tabancayla kendine ateş ediyor." şeklinde konuştu.