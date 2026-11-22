Antalya'da eşini silahla öldüren kişi intihar etti
22.11.2026 00:22
IHA
Antalya'da yaşlı adam karısını öldürüp yaşamına son verdi
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşlı adam, eşini tüfekle vurup öldürdükten sonra aynı tüfekle yaşamına son verdi.
Bakılar Mahallesi'nde Hasan Ergün (66), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Fatma Ergün'e (57) silahla ateş etti, ardından aynı silahla kendini vurdu.
Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Ergün çifti, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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