Antalya'da esnaf kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik operasyonda 12 kişi tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odasına yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 84 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 84 şüpheliden 12'si tutuklandı, 72'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Antalya'da esnaf kefalet kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltı kararı verilen 84 şüpheli yakalanmış, soruşturma kapsamında 36 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulmuştu.

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen 75 milyon lira değerindeki tapu ve mal varlıklarına el konulmuş, toplamda 42 milyon 709 bin 140 lira kamu zararına yol açtıkları tespit edilmişti.