Antalya'da estetik sonrası burun kemikleri eriyip düştü

Estetik operasyonlar sonrası vücudunda büyük deformasyon olan Çilem Kılıç, burun kemiklerinin de eriyip genzinden düştüğünü öne sürdü.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Antalya'da yaşayan Çilem Kılıç (52), kuaför bir arkadaşının tavsiyesi ile gittiği estetik cerrah R.G'ye, kredi çekip 75 bin lira vererek, geçen 10 Şubat'ta özel bir hastanede estetik operasyon geçirdi.



''HEDİYEM OLSUN''

Burun, yüz germe, göğüs ve karın yağı alma operasyonu geçiren Kılıç'a doktoru, 'Hediyem olsun' diyerek koltuk altı toparlama da yaptı.

İki hafta kontrollerine devam edilen Çilem Kılıç, anlaştıkları ameliyatların bir kısmının yapılmadığını fark edince parasına geri istedi.

Kılıç'a, paranın 40 bin lirasını iade eden doktor, tedavisini de yarım bıraktı. Kılıç'ın karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı. Kulak arkasında yaralar, koltuk altlarında ise haritayı andıran görüntüler oluştu.

'NEFES ALAMIYORUM'



Doktor hakkında şikâyetçi olan Kılıç, 4 ayın sonunda şimdi de burun kemiklerinin genzinden düştüğünü öne sürdü.



Yaşadıklarına inanamayan Kılıç, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Günlerdir acı çektiğini belirten Kılıç, "Burnumun sol tarafında kırılan kemikler genzimden aktı. İnanamadım. Nefes alıp vermekte zorlanıyorum" dedi.