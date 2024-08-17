Antalya'da ev yangını

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'da ev yangını

'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 81 Sokak'ta İsmail ve Hacer Derse çiftinin oturdukları evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri balkonda başlayıp evin içine sıçrayan yangının çevredeki binalara sıçramaması için güvenlik önlemleri aldı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen Derse çiftine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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