Antalya'da evinde ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde annesi ile birlikte yaşayan 44 yaşındaki Haydar Ünder'e yakınları bir süredir ulaşamayınca ikamete geldi.

Annesinin şehir dışında olduğu ve evde yalnız kaldığı öğrenilen Ünder'in hareketsiz olduğunu gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Ünder'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Haydar Ünder'in cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.