Antalya'da fabrika yangını

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan Kırkgöz Sanayi Sitesi yerleşkesi içinde bulunan bir iş yerinde saat 09.30 sıralarında yangın çıktı.



Polyester motor kabini üretilen iş yerinde bulunan kimyasalların yanıcı ve patlayıcı özelliği nedeniyle bir anda büyüyen alevler, tüm binayı sardı.

İhbarla adrese ekipler sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler söndürülürken, yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.