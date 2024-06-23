Antalya'da falezlerden denize düşen köpeği sahil güvenlik kurtardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşerek kayalıklarda mahsur kalan köpek, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'da falezlerden denize düşen köpeği sahil güvenlik kurtardı

Çağlayan Mahallesi’ndeki Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü bölgede yürüyüş yapanlar, falezlerden köpeğin denize düştüğünü fark etti.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Denize düştükten sonra yüzerek çıktığı kayalıklarda mahsur kalan , ekiplerce bota alındı.

Sahipsiz olduğu belirlenen köpek, Muratpaşa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

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