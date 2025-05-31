Antalya'da feci kaza: 1 ölü
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Ayvacı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Antalya'nın Serik ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında G.Ş.'nin kullandığı otomobille, Ömer Ayvacı (66) idaresindeki motosiklet çarpıştı.
Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralanan Ömer Ayvacı, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ayvacı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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