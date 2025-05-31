Antalya'da feci kaza: 1 ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Ayvacı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da feci kaza: 1 ölü

Antalya'nın Serik ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında G.Ş.'nin kullandığı otomobille, Ömer Ayvacı (66) idaresindeki çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralanan Ömer Ayvacı, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayvacı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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