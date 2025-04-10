Antalya'da feci kaza: 1 ölü

Antalya'nın Alanya ilçesinde İmamlı Mahallesi istikametinden Alanya yönüne doğru seyir halinde olan Murat Ç. (37) idaresindeki TIR'a, aynı yönde ilerleyen Mehmet N.T'nin (25) kullandığı otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişiden sağ ön koltukta oturan Mustafa Toksöz (26) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü otomobil sürücüsü ve ile arka koltukta yolcu olarak bulunan Şükrü T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılırken, TIR sürücüsü Murat Ç. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.