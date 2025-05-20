Antalya'da feci kaza: 2 ölü

Antalya'da D-400 Karayolu'nda Kazım Alış (24) idaresindeki motosiklet, Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi mevkisinde sağ şeritte park halindeki midibüse arkadan çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Alış ile yanında bulunan Medine Badirova'nın (25) yaşamını yitirdiği belirlendi.



Cenazeler, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.