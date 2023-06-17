Antalya'da feci kaza: Karı - koca ve torunları öldü, 9 kişi de yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Muharrem Ertör’ün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan eşi Gülten Ertör ve torunu Berra Türkmen de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 9 kişi ise Elmalı ve Korkuteli’deki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.



Sürücü Erhan Deniz, hastanedeki tedavisi sonrası jandarma tarafından gözaltına alındı.