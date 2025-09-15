Antalya'da feci kaza: Sekiz yaralı
Antalya'nın Akseki ilçesinde iki aracın karıştığı kazada, sekiz kişi yaralandı.
Kaza 12.00 sıralarında Akseki-Manavgat karayolu Manayıt mevkisinde meydana geldi.
Kemal U. idaresindeki 06 FD 6169 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek kendi şeridinde ilerleyen sürücü Eray B. idaresindeki 06 AB 6117 plakalı araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kazada sekiz kişi yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
