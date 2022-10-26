Antalya'da feci kaza: Uzman çavuş baba ve bebeği öldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinden kent merkezine ilerleyen Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Özdemir'in kullandığı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Dağbeli Mahallesi geçişinde şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Antalya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.



Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

BABA VE BEBEK HAYATINI KAYBETTİ, ANNE AĞIR YARALI

Otomobilden yaralı çıkarılan sürücünün eşi Zeliha Özdemir ile 8 aylık bebekleri İbrahim Meriç Özdemir ise ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen bebek de hayatını kaybetti.

Kepez Devlet Hastanesi'ne sevk edilen annenin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.



Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığı bildirilen sürücü Muhammed Mustafa Özdemir'in, bir süredir tedavisi süren bebeklerini kontrol amaçlı hastaneye götürürken kazanın meydana geldiği öğrenildi.



Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen Özdemir'in cenazesi, Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndaki törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine gönderilecek.