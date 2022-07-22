Antalya'da feci kaza: Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 3 kadın hayatını kaybetti

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 22.07.2022 - 01:11 | Son Güncelleme : 22.07.2022 - 01:34
Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamlarını yitirdi.
Alınan bilgiye göre T.K'nin (22) kullandığı 07 AUU 244 plakalı otomobil, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptı.
Kazada Ayşe Aloğlu (75), Zekiye Kayabaş (64) ve Fatma Keçekülah (63) olay yerinde hayatını kaybetti.
Hafif yaralanan sürücü, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.