Antalya'da feci ölüm: Çöken balkonun altında kaldı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde izolasyon çalışması yaparken çöken balkonun altında kalan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi, 2177 Sokak'ta bulunan bir sitede izolasyon çalışması yapan Suriye uyruklu Mahmut Abid'in (41) üzerine balkon çöktü.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Abid'in hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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