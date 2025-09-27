Antalya'da feci ölüm: Devrilen forkliftin altında kaldı

Antalya'da Yusuf Demirkaya (57) idaresindeki forklift, Alanya ilçesi Payallar Mahallesi Hasırlı Sokağı'nda yokuş aşağı indiği sırada devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibince yapılan incelemede, forkliftin altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.



Demirkaya'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Alanya Belediye Morgu'na götürüldü.