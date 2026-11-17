Antalya 'da film gibi bir intihar girişimi olayı yaşandı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Emrah Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi cadde üzerinde bulunan dört katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Adamı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunurken, kimliği belirsiz kişi hayatına son vereceğini söyledikten sonra kendisini boşluğa bıraktı.

Adam, apartmanın yan kısmında park halinde bulunan otomobilin tavanına düştü.

HAYATTA KALINCA BİR DAHA ÇATIYA ÇIKMAYA KALKIŞTI

Araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, kimliği belirsiz adam şans eseri olayı küçük yaralarla atlattı. Ancak ölmediğini gören şahıs aracın üzerinden inerek yeniden apartmanın çatısına çıkmak istedi.

Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri şahsı apartman merdivenlerinde yakaladı.

Çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilen adam güçlükle kontrol altına alınırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.