Antalya'da film gibi olay: Kahvaltı yaparken canından oldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ev girdi. Kahvaltı yaparken ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da film gibi olay: Kahvaltı yaparken canından oldu

Kayabaş Mahallesi'nde Fethiye istikametinden Korkuteli istikametine gelen Selma Ö. yönetimindeki otomobil, Kayabaş Mahallesi'nde kavşağa geldiğinde Feyyaz Karacan'ın evine girmişti.

Kazada evde kahvaltı yapan ve Muratpaşa Belediyesi Özel Kelam Müdürlüğünde görevli olan Feyyaz Karacan ağır yaralanırken otomobil sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlatmıştı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alınan Feyyaz Karacan'dan acı haber geldi. Karacan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BELEDİYE BAŞKANI PAYLAŞTI

Karacan'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaşan ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Özel Kalem Müdürlüğümüzde çalışan belediye emekçimiz, kardeşimiz Feyyaz Karacan'ı elim bir kaza sonucu günlerdir süren yaşam mücadelesinin ardından kaybettik. Feyyaz kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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