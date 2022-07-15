Antalya'da genç kızların videosunu çekene meydan dayağı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki genç kızı takip edip videolarını çeken şüpheliye çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi’nde meydana geldi. Bir genç, motosikletiyle seyir halindeyken genç kızların arkasındakinin telefonla sürekli çekim yaptığını fark etti.

Bunun üzerine genç, şüphelinin kızları takip ederek onları videoya aldığından emin olduktan sonra müdahalede bulundu.

Gencin müdahalesinin ardından durumu fark eden kızlar korkuyla bağırırken, çevredeki vatandaşlar şüphelinin üzerine yürüdü.



Linç girişimini olay yerine gelen polis ekipleri engelledi.



Adının A.E. olduğu ortaya çıkan şüpheli, olay yerinde kendisine saldıranlara bir hata yaptığını, bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi.

A.E'nın götürüldüğü Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakolu'nda da suçunu kabul ettiği ve telefonunda genç kızlara ait görüntülerin çıktığı bildirildi.



Görüntüsü çekilen genç kızlardan birisi babasıyla birlikte karakola giderek şikayette bulunurken, durumu fark ederek müdahalede bulunan genç de karakolda tanık olarak ifade verdi.



41 yaşındaki A.E, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.