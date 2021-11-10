Antalya'da halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Antalya’da, okul çıkışı yaya geçinden geçeceği sırada halk otobüsünün altında kalan 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Minik bedenden geriye ise okul çantası ile resim defteri kaldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.11.2021 - 06:22

Antalya'da halk otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde, Yusuf T. yönetimindeki 07 AU 0405 plakalı özel halk otobüsü, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Ayten Çağıran Ortaokulu öğrencisi Eren Arıcan'a çarptı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, itfaiyenin çalışmasıyla otobüsün altından çıkarılan Arıcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Arıcan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından  Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otobüs şoförü Yusuf T. polis ekiplerince polis merkezine götürüldü.

Eren Arıcan'ın okul çantası ve resim dosyasının, polisler tarafından olay yerinden kaldırıldığı görüldü.

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