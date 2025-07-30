Antalya'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: Yaralılar var

Finike Devlet Hastanesi'nden aldığı hastayı Antalya'ya sevk etmek isteyen 112 Ambulansı, Kumluca ilçesine bağlı Göksu Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı Obalar kavşağında kaza yaptı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavşak sisteminde önce yabancı plakalı bir otomobile ardından da bir kamyonete çarpan ambulansta bulunan sürücü ve iki sağlık görevlisi hafif yaralandı.

Ambulansta sevk edilen hasta ise olay yerine gelen ayrı bir ambulans ile Antalya'ya sevk edildi.