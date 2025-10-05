Antalya'da hatalı dönüş kazaya neden oldu: Bir yaralı

Antalya'da hatalı dönüş nedeniyle meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Alanya-Antalya D-400 karayolu Sorgun Otogar Köprülü kavşak yan yolda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Antalya yönüne yolun sağ şeridinde seyir halindeki Ümit O.'nun kullandığı 33 PB 313 plakalı otomobil, yolun sol şeridinde aynı istikamete seyreden Sedat A.'nın kullandığı 07 ZZ 021 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan otomobil sürücüsü Sedat A. ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde sol şeritte seyir halindeki 07 ZZ 021 plakalı otomobilin ani bir kararla dönüş yasağı olan yola dönmek istediği, ardından sağ şeritten ilerleyen 33 PB 313 plakalı otomobille çarpıştığı görüldü.