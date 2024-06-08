Antalya'da hava değişimi şaşırttı! 38 dereceli gök gürültülü sağanak

Antalya'da 4 gündür etkili olan sıcaklıklar, son iki gündür 15 dakikalık sağanakla kısa süreliğine de olsa düşüş yaşıyor.

Antalya'da hava değişimi şaşırttı! 38 dereceli gök gürültülü sağanak

Dün 16 derece birden düşen ve sonrasında tekrar yükselen hava sıcaklığı bugün de yine 15 dakika süren yağışla 38 dereceden bir anda 24 dereceye düştü. Sağanak ve şiddetli rüzgara sahilde hazırlıksız yakalanan tatilciler ise zor anlar yaşadı.

Turizm kenti 'da hava sıcaklıkları son 4 gündür etkili oluyor. 46 dereceye kadar çıkan sıcaklık, vatandaşları ve tatilcileri adeta bunaltmışken, dün ve bugün gelen 15 dakikalık ani yağışlar, adeta nefes aldırdı.

Dün 16 derece birden düşen ve sonrasında tekrar yükselen hava sıcaklığı bugün de yine 15 dakika süren yağışla 38 dereceden bir anda 24 dereceye düştü. Sağanak ve şiddetli rüzgara sahilde hazırlıksız yakalanan tatilciler ise zor anlar yaşadı. Bazı tatilciler, yağış ve rüzgardan dolayı sahilden kaçmak zorunda kaldı. Cadde ve sokaklarda bir anda su birikintileri oluştu. Bir süre sonra ise kentte parçalı bulutlu hava hakim oldu.

Bugün oluşan hava değişimi ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sayfasına 38 derece sağanak yağışlı olarak yansıdı.

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