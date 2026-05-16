Antalya'da hayvanlara şiddet. Kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi
16.05.2026 04:42
Sokaktaki hayvanlara zulüm güvenlik kameraya yansıdı
Antalya'da yabancı uyruklu bir şahıs mahalledeki esnafın beslediği kediyi ayağıyla ezip ardından bir köpeği tekmeledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine şahıs gözaltına alınırken sokak hayvanlarına yapılan eziyet tepki çekti.
10 Mayıs tarihinde Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 144 Sokak'ta meydana gelen olayda, Rus uyruklu Andria İ. isimli şahıs, sokak üzerinde bulunan bir zincir market şubesinin önüne geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahıs burada yer alan merdivenlerde yatmakta olan kediyi ayağıyla ezdi.
Kedinin can havliyle kaçmasının ardından, merdivenlerden inen Andria İ. bu kez merdivenlerin alt kısmında bulunan sokak köpeğini tekmeledi.
KEDİYİ AYAĞIYLA EZDİ
İki sokak hayvanı da Andria İ.'nin darbelerinin ardından bölgeden hızla uzaklaştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerin sosyal medya hesaplarında yayılmasının ardından hayvanseverler, kimliği belirsiz şahsa tepki gösterdi.
Kendi hallerinde marketin önünde yatmakta olan kedi ve köpeğe yapılan eziyete tepki gösteren bazı vatandaşlar görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu. Yapılan başvuru üzerine yakalanıp gözaltına alınan Andria İ.'nin emniyet ve savcılık ifadesi sonrası deport edilmek üzere Geri Gönderme Merkezî'ne teslim edildiği bildirildi.
"GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜM"
Şahsın hayvanlara yaptığı eziyeti canice olarak nitelendiren vatandaşlardan Esen Peksoy, "Şahsı tanıyoruz, ancak samimiyetimiz yok. 1 yılı aşkın süredir Türkiye'de kalıyor. Buraya savaştan dolayı kaçıp gelmiş. Ama buraya gelip bu hayvanlara zulüm etmesi çok üzücü." dedi.
"KEDİYİ OLAYDAN SONRA GÖRMEDİK"
Olayın ardından şahsın ayağı ile ezdiği kediyi birkaç gündür görmediklerini belirten Peksoy, "Şu anda kedinin durumunu bilmiyorum. Geçen gün ayağı topallıyordu, mama aldık verdik. Ondan sonra kayboldu gitti." ifadelerini kullandı.