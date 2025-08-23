Antalya'da helikopter destekli operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince Muratpaşa ilçesinde helikopter ve dron destekli 75 ekip ve 239 personelin katılımıyla 30 adrese eş zamanlı "ŞAFAK-07 HUZUR-4" operasyonu gerçekleştirildi.
Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 kesici alet, 1 tabanca lazeri, 32 kartuş, 154 tabanca fişeği, 225 kuru sıkı tabanca fişeği ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi.
10 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyon kapsamında yakalanan 10 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
