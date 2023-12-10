Antalya'da hızını alamayan otomobil evin deposuna daldı: 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde gece 01.00 sıralarında Boğazkent istikametine seyir halindeki bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.



İsmi öğrenilemeyen sürücü, otomobili ile bir evin deposuna girip içeride bulunan Dursun Y.’ ye ait otomobile ve balıkçı teknesine çarptı.



Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin