Antalya'da Hollanda uyruklu vatandaş, evinde ölü bulundu

Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi bir apartmanda, komşularının uzun süredir görmedikleri ve kendisinden haber alamadıkları Hollanda uyruklu Türk vatandaşı Ayhan Bekelaar (70) için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Hollanda vatandaşıyken Türk vatandaşlığına geçen Bekelaar'ın adının Hendricus Cornelis Petrus Bekelaar'dan Ayhan Bekelaar olarak değiştiği öğrenildi.



İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kapının arkasında hareketsiz halde bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirlerken, kapının açılamaması üzerine itfaiye merdivenli araçla apartmanın önüne konuşlandı. Ekiplerin pencereden giriş yolu açmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri daireye girerek çalışma yaptı.



Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bekelaar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.