Antalya'da hortum paniği

Antalya'da yağmur öncesi ormanlık alanda hortum oluştu. Hortum, yerleşim yerlerine ulaşmadan etkisini yitirdi ve herhangi bir zarara yol açmadı.

Antalya'da hortum paniği

Batı Antalya'nın iç kesimlerinde yaz sağanakları etkisini sürdürürken Kumluca ilçesine bağlı Erentepe Mahallesi'nde saat 12.30 civarında ormanlık alanda meydana gelen bir hortum, mahalle sakinleri arasında kısa süreli paniğe yol açtı.

Hortumun oluştuğu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Görüntülerde, yerleşim yerlerine yaklaşmadan önce etkisini kaybeden hortumun, bölgeye herhangi bir zarar vermediği görüldü.

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