Antalya'da hukuk öğrencisi trafik kazasında öldü

Antalya'da otomobilin yol kenarındaki ağaca çarparak devrilmesi sonucu hukuk fakültesi öğrencisi genç kız hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.



Döşemealtı ilçesi Antgaz yakınlarında R.Y'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi.



Mine Ersoy (21)

Kazada Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy (21) camdan fırladı.



Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü R.Y. ise hafif yaralandı.



Mine Ersoy'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Kızlarının cenazesini almaya gelen aile yakınları gözyaşı döktü.