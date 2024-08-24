Antalya'da huzurevinde yangın: 2 ölü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki özel bir huzurevinde 14 Ağustos'ta çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da huzurevinde yangın: 2 ölü

'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan 6 katlı özel bir huzurevinin birinci katında, 14 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken huzurevi sakinleri, çalışanların ve kendi çabalarıyla dışarıya çıkartıldı.

Çıkan yangının ardından Kerim Güvenç (80), Yüksel Çankaya (61) ve Ahmet Şükrü Peker ağır olmak üzere 23 huzurevi sakini yaralandı.

Durumu ağır olanlardan Kerim Güvenç, önceki gün vefat etti. Antalya Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Yüksel Çankaya da doktorların tüm çabalarına rağmen bugün kurtarılamadı.

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