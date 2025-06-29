Antalya'da iki araç çarpıştı: Yedi yaralı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yedi kişi yaralandı.

Kaza dün, Sorgun Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Medine M.'nin kullandığı 07 CAY 235 plakalı otomobil ile Yiğit A.'nın kullandığı 55 AOH 494 plakalı araç çarpıştı.

Kazada; araç sürücüleri ile Fatma A., Amine Z. A., Emir T. A. ile Kırgızistan uyruklu Shirin O. ve Amina D. yaralandı.

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.