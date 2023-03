Antalya'da iki gencin öldüğü scooter faciasına 8 yıl hapis

Son sözü sorulan sanık Muhammed Can G, pişman olduğunu dile getirerek ailelere başsağlığı diledi.



Mahkeme heyeti, sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası verdi. Heyet sanığın cezasında indirime gitmedi.



''BAĞIRA BAĞIRA 'GELİYORUM' DİYEN BİR CİNAYETTİR''



Duruşma sonrası gözyaşları içerisinde gazetecilere açıklama yapan baba Murat Kayahan, kendilerine süreç boyunca destek veren herkese teşekkür etti.



Sanığın sadece son bir yıl içinde bile çok sayıda trafik cezası aldığını ileri süren Kayahan, "Tüm bunlar yetmezmiş gibi bizim iki yavrumuzu yaşamdan kopardı. Bu kişinin yaşamını incelediğinizde bu kesinlikle trafik kazası değil. Bağıra bağıra 'geliyorum' diyen bir cinayettir. Verilen hiçbir ceza bizim acımızı dindirmeyecek." diye konuştu.



15 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ



Muhammet Can G'nin kullandığı otomobil, 22 Ekim 2022'de Portakal Çiçeği Bulvarı'nda Mahmut Yağız Balcı'nın kullandığı scooter'a çarpmış, kazada Balcı ile yanındaki Ada Kayahan yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan sürücü, tutuklanmıştı.



Hazırlanan iddianamede Muhammed Can G'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.