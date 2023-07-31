Antalya'da iki noktada orman yangını

Antalya'nın iki ilçesinden orman yangını haberi geldi.
İlk yangın Demre ilçesi Davazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
İkinci yangın haberi ise Aksu ilçesinden geldi.
Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak 3 helikopter, 5 arazöz, su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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