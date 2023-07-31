Antalya'da iki noktada orman yangını

Antalya'nın Demre ve Aksu ilçelerinde orman yangınları çıktı. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Antalya'da iki noktada orman yangını

'nın iki ilçesinden haberi geldi.

İlk Demre ilçesi Davazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Antalya'da iki noktada orman yangını - 1

İkinci yangın haberi ise Aksu ilçesinden geldi.

Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak 3 helikopter, 5 arazöz, su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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