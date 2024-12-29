Antalya'da iki otomobil sokak keşiminde çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Güllüpınar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Armağan C. idaresindeki 07 ACH 970 plakalı Volkswagen marka otomobil, cadde üzerindeki sokak kesişiminde Azad D.'nin kullandığı 07 MAU 94 plakalı Peugeot marka araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta farklı yönlere savruldu. Araçlardan birisi park halindeki araçlara çarpmak üzereyken dururken, diğer araç ise yol kenarındaki iş yerine girmekten santimle kurtuldu.

YARALIYI UNUTUP "KİM HAKLI" TARTIŞMASINA GİRDİLER



Kaza sonrası taraflar arasında kimin haklı olduğu konusunda tartışma yaşanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi çevredeki vatandaşlar tarafından, araç sürücüsü Azad C. ise ambulansa hastaneye kaldırıldı.