Antalya'da iki turist boğularak hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Almanya uyruklu Helmut Slfrad Hopfner (74) Evrenseki Mahallesi'nde tatil yaptığı otelin sahilinde denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi.

Sahile çıkarılan ve bilinci kapalı olarak Manavgat'taki özel bir hastaneye kaldırılan Hopfner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alman turistin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İkinci olay ise Çolaklı Mahallesi'nde yaşandı. Çolaklı Mahallesi'nde tatil yaptığı otelin sahilinde denize giren Slovenya vatandaşı Maria Bundzelova (75), yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi.

Sahile çıkarılan ve bilinci kapalı olarak Manavgat'taki özel bir hastaneye kaldırılan Bundzelova, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp rahatsızlığı olduğu ve ülkesinde iki kez ameliyat geçirdiği öğrenilen Slovenyalı turistin cansız bedeni de incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.