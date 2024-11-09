Antalya'da inşaatın çatısında korku dolu anlar

Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'ndeki Emrah Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında 3 katlı inşaatı devam eden boş bir binanın çatısında 28 yaşındaki Y.Ç. isimli kadının tehlikeli hareketler yaptığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ikna etmek için 1 saat boyunca çaba sarf etti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de genç kadının atlama ihtimaline karşı şişme yatak ile tedbir aldı.



Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonuç vermeyince olay yerine genç kadının ailesi geldi. Boş inşaatın çatısına çıkan aile üyeleri bir süre sonra Y.Ç.'yi ikan etti.