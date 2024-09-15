Antalya'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde 31139 Sokak'taki bir inşaatta çalışan Ahmet Çekener (22), 6'ncı kattaki iskeledeyken dengesini kaybederek yere düştü.



İnşaatta çalışan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekibi, Çekener'in hayatını kaybettiğini belirledi.



İşçinin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

