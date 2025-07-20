Antalya'da ırmakta akıntıya kapılan çocuk kayboldu

Antalya'nın Serik ilçesinde ırmakta akıntıya kapılan 15 yaşındaki çocuğun bulunması için ekiplerce başlatılan çalışmalara yarın sabaha kadar ara verildi.

Antalya'da ırmakta akıntıya kapılan çocuk kayboldu

Bucak Mahallesi'ndeki Şahin Tepesi'ne dün ailesiyle pikniğe giden Özgür Yıldırım, kaçan topu yakalamak isterken Köprüçay Irmağı'na düştü.

Akıntıya kapılan , kısa sürede gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ile AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan çalışmaya rağmen Yıldırım'a ulaşılamadı.

Antalya'da ırmakta akıntıya kapılan çocuk kayboldu - 1

SAK ve AFAD'ın dalgıç ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ile İHH'nin de destek verdiği çalışmalara sabah yeniden başlandı.

Özgür Yıldırım'ın yakınları, bölgede çalışmaları izleyerek gözyaşı döktü.

Aramalarda herhangi ize ulaşılamaması üzerine Yıldırım'ı arama çalışmalarına bugün için son verildiği bildirildi. Çalışmalar, yarın sabah devam edecek.

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