Antalya'da ırmakta akıntıya kapılan çocuktan acı haber

Antalya'nın Serik ilçesi Bucak Mahallesi'ndeki Şahin Tepesi'ne önceki gün ailesiyle pikniğe giden ve kaçan topu yakalamak isterken Köprüçay Irmağı'na düşen Özgür Yıldırım'ı (15) bulmak için sabah erken saatlerde çalışmalara yeniden başlandı.



Çalışmalar, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve İHH ekiplerinin koordinasyonuyla sürdü.



Ekipler, kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre sürüklenen çocuğu ırmakta cansız buldu.



Dalgıçlar, çocuğun cesedini sudan karaya çıkardı.



Bölgede çalışmaları izleyen yakınları, çocuklarının vefat ettiğini öğrenince gözyaşı döktü.



Özgür Yıldırım, önceki gün ailesiyle Bucak Mahallesi'ndeki Şahin Tepesi'ne pikniğe gitmiş, topu yakalamak isterken ırmağa düşmüştü.

Akıntıya kapılarak, gözden kaybolan çocuğun bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.