Antalya'da iş insanına zincirli işkence iddiası

Antalya'da gayrimenkul alım satımı yapan iş insanı, tanımadığı iki kişi tarafından kıyafetleri çıkartıldıktan sonra bir inşaatta zincirle bağlandığını ve darbedildiğini öne sürdü.



Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi'nde iç çamaşırlarıyla bir iş yerine gelen A.T, iki kişi tarafından kıyafetleri çıkartıldıktan sonra inşaatta zincirle bağlandığını ve darbedildiğini ileri sürerek yardım istedi.



İş yeri sahibinin durumu bildirdiği polis ekipleri A.T'nin ifadesini aldı.



"PARA İSTEDİLER"

Gayrimenkul işi yaptığı öğrenilen A.T, tanımadığı iki kişinin kendisinden 400 bin lira ile 70 bin dolar istediğini, bunu veremeyeceğini söylediğinde ise bir inşaatın bodrum katına götürüldüğünü anlattı. Şüphelilerin burada kıyafetlerini zorla çıkarttırdıklarını ifade eden A.T, sonrasında ise zincirle bağlandığı ve darbedildiği iddiasında bulundu.



Zincirden kurtulduktan sonra yakındaki bir iş yerine sığınıp, yardım istediğini belirten A.T, aralarında alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan S.S'nin azmettirici olmasından şüphelendiğini ifade etti.

POLİS ZANLILARI ARIYOR



İddialar üzerine olayın yaşandığı inşaata giden polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



İş yeri sahibinin temin ettiği kıyafetleri giyen A.T, polis merkezine götürüldü.



Öte yandan A.T'nin iç çamaşırlarıyla iş yerine gelip yardım istediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.