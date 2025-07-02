Antalya'da istilacı aslan balığı avlama yarışması

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Antalya'nın Demre ilçesinde "Aslan Balığı Avlama Yarışması" düzenlendi.

Çayağzı Yat Limanı'nda düzenlenen yarışmaya katılan iki takım, denize açılarak en fazla ve en büyük aslan balığını yakalama kategorilerinde yarıştı.



Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen ve yerel türlerin popülasyonunu etkileyen istilacı türler arasında yer alan aslan balığıyla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, toplam 8 kilo 400 gram ağırlığında 67 balık yakalandı.



Toplam 6 kilo 600 gram ağırlığında 51 balık yakalayan Süleyman Topçu, Görkem Mert Akülkü ve Ümit Şekerci'den oluşan takım birinci oldu.



EKOSİSTEM İÇİN TEHDİT



Yakalanan aslan balıkları, pişirilerek vatandaşlara ikram edildi.



Etkinlikte konuşan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü görevlisi Dr. Merve Karakuş, aslan balığı hakkında bilgi verdi.



Marmara'ya kadar yayılan türün, ekosistem için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Karakuş, zehirli dikenlere sahip aslan balığının doğru temizlenmesi halinde tüketilebileceğini belirtti.